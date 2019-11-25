Гвардиола: если «Манчестер Сити» проиграет гонку, постарается в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заверил, что команда будет до конца бороться за победу в чемпионате Англии в этом сезоне.

«Если я увижу, что моя команда не старается, не сражается, не рвётся побеждать, то будьте уверены, я смогу сказать, что мне не нравятся мои игроки и я ими недоволен. Но за эти три года, как бы хорошо или плохо мы ни играли, могут ли люди сказать, что игроки сдавались? Нет, такого не было.

Мы всегда стараемся, но также я могу понять, что есть команды, которые могут быть лучше нас. Единственное давление — мы можем проиграть Премьер-лигу. Это не первый раз за всю 125-летнюю историю «Манчестер Сити», когда клуб может проиграть чемпионат. Если это произойдёт, мы постараемся выиграть в следующем сезоне. Но сдаваться мы точно не собираемся», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» занимает 3-е место в чемпионате Англии после 13 туров, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 9 очков.