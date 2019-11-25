Маркизио: Конте передаёт свою энергию игрокам «Интера»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио прокомментировал успехи главного тренера «Интера» Антонио Конте в итальянском клубе и поделился мнением о чемпионской гонке в Серии А.

«Прогнозы на итоги чемпионата? Не могу ответить. «Интер» очень уверенно обыграл «Торино» на выезде. В этом году может быть очень упорная борьба между «Интером» и «Ювентусом». Что касается Конте, вы сами видите, какая в нём энергия и как он передаёт её игрокам. Чемпионат очень длинный, но основная борьба будет между «Юве» и «Интером», это точно», — приводит слова Маркизио FCInter1908 со ссылкой на эфир Tiki Taka на Canale 5.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 34 очка в 13 турах. Команда Антонио Конте отстаёт от «Ювентуса» всего на одно очко.