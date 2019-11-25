Ал. Миранчук: Сёмину не нужно показывать финты и красивые удары. Он всё видит

Полузащитники московского «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки высказались о главном тренере команды Юрии Сёмине.



«Насколько важным было доверие тренера? Тут всё просто. Когда футболист работает, Юрий Палыч всё видит. Ему не нужно что-то показывать: какие-то финты, красивые удары. Достаточно просто работать на совесть, чтобы взаимоотношение наладилось», — приводит слова Алексея пресс-служба УЕФА.



«Все тренеры, которые были до Юрия Палыча, в какой-то мере боялись сделать шаг — выпустить меня на поле, дать мне старт. Юрий Палыч сделал это. Очень благодарен ему. Буду стараться отдавать всего себя на поле, чтобы сказать ему спасибо», — добавил Антон.



Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. Ранее он тренировал «железнодорожников» с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010 год.

В Италии сообщили, что Алексей Миранчук хочет перейти в «Ювентус»