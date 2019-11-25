Моуринью: Ибрагимовичу нет смысла переходить в клуб с лучшим форвардом Англии
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью исключил возможность перехода нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в лондонский клуб. Ранее в СМИ сообщалось, что Моуринью хочет пригласить в команду шведского форварда.
«У нас с Ибрагимовичем больше чем просто связь. Он удивительный игрок, потрясающий парень, но я бы сказал, что шансов на его трансфер в „Тоттенхэм“ нет. У нас есть лучший нападающий Англии. Форварду уровня Златана нет никакого смысла переходить в клуб, где играет Гарри Кейн», — приводит слова Моуринью ESPN.
Напомним, ранее Златан выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед». В ходе своей карьеры он также защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Милана» и «Пари Сен-Жермен».
«Тоттенхэм» поборется за Ибрагимовича. Пригласить игрока хочет Моуринью
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