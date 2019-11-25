«Лечче» сыграл вничью с «Кальяри». В матче было три удаления и два пенальти

В матче 13-го тура итальянской Серии А «Лечче» принимал «Кальяри». Встреча состоялась на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче и завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 30-й минуте главный арбитр встречи Маурицио Мариани назначил пенальти в ворота «Лечче», который успешно реализовал полузащитник «Кальяри» Жоао Педро. Во втором тайме, на 67-й минуте, хавбек Раджа Найнгголан упрочил преимущество гостей в счёте. На 81-й минуте Мариани показал прямую красную карточку защитнику «Кальяри» Фабрицио Каччиаторе, а через 2 минуты нападающий «Лечче» Джанлука Лападула успешно исполнил 11-метровый удар. На 85-й минуте с поля был удалён голкипер гостей Робин Ольсен. Через минуту Лападула также покинул поле после того, как получил красную карточку. В компенсированное время игры счёт уровнял защитник «Лечче» Марко Кальдерони.
«Кальяри» набрал 25 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» (11) — на 17-м месте.
- 25 ноября 2019
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