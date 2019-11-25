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«Лечче» сыграл вничью с «Кальяри». В матче было три удаления и два пенальти

«Лечче» сыграл вничью с «Кальяри». В матче было три удаления и два пенальти
Футбол / Италия 0

В матче 13-го тура итальянской Серии А «Лечче» принимал «Кальяри». Встреча состоялась на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 30-й минуте главный арбитр встречи Маурицио Мариани назначил пенальти в ворота «Лечче», который успешно реализовал полузащитник «Кальяри» Жоао Педро. Во втором тайме, на 67-й минуте, хавбек Раджа Найнгголан упрочил преимущество гостей в счёте. На 81-й минуте Мариани показал прямую красную карточку защитнику «Кальяри» Фабрицио Каччиаторе, а через 2 минуты нападающий «Лечче» Джанлука Лападула успешно исполнил 11-метровый удар. На 85-й минуте с поля был удалён голкипер гостей Робин Ольсен. Через минуту Лападула также покинул поле после того, как получил красную карточку. В компенсированное время игры счёт уровнял защитник «Лечче» Марко Кальдерони.

«Кальяри» набрал 25 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» (11) — на 17-м месте.

Италия - Серия А. 13-й тур
25 ноября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
2 : 2
Кальяри
Кальяри
0:1 Педро – 30' (пен)   0:2 Найнгголан – 67'   1:2 Лападула – 83' (пен)   2:2 Кальдерони – 90+1'
Удаления: Лападула – 86' / Каччиаторе – 81', Ольсен – 85'
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