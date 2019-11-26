Эллардайс: если бы меня звали Эллардичио, я бы тренировал «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер сборной Англии и ряда клубов Премьер-лиги Сэм Эллардайс выразил мнение, что британским специалистам сложнее добиться приглашения в гранды, чем их иностранным коллегам.
«Шон Дайч поднял «Бёрнли» со дна и вывел в Европу. Вывести команду в еврокубки, показывая стабильность на протяжении долгого времени, гораздо сложнее, чем выиграть Кубок, где ты проводишь шесть или семь матчей и выходишь в финал. Я просто не понимаю логики. Это даже логикой назвать нельзя. Невозможно работать в маленьком клубе и заслужить повышения с помощью трофеев. Это нонсенс.
Лучший способ получить работу в Премьер-лиге, если ты британец – это поменять своё имя на иностранное. Я всегда говорил, что если бы меня звали Эллардичио, я бы тренировал «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Эллардайса talkSPORT.
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