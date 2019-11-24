Живе: проиграли 1:7 после того, как Эллардайс показал нам ролик из «Гладиатора»
Бывший защитник сборной Франции Гаэль Живе рассказал, как во время выступления за «Блэкберн» главный тренер Сэм Эллардайс пытался настроить его и других футболистов на предстоящий матч с «Манчестер Юнайтед».
«Мы размялись и вернулись в раздевалку. Пока надевали щитки, Сэм сказал: «Ребята, подождите!» Он включил проектор, чтобы показать нам ролик с кадрами из фильмов «Гладиатор» и «300 спартанцев». Мы начали выкрикивать «Ааааа!», подражая воинам с мечами, которые были на видео. Через 30 минут мы проигрывали — 0:3. Матч закончился со счётом 1:7. После матча мы все смеялись», — приводит слова Живе L’Équipe.
Гаэль выступал за «Блэкберн» с 2009 по 2013 год. Защитник также играл в «Монако», «Марселе», «Арль-Авиньоне», «Эвиане» и «Туре».
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