Милевский уснул в машине под We are the champions после празднования чемпионства

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский уснул в машине после празднования завоевания титула чемпиона Беларуси.



За рулём авто в этот момент находился одноклубник форварда – полузащитник Александр Нойок. Он заснял спящего Милевского под хит группы Queen We are the champions. Видео футболист опубликовал в своём «инстаграме» и сопроводил следующей подписью: «Мой чемпион отдыхает. «Динамо» Брест – чемпион страны, очень прекрасной и классной страны, которую я очень люблю. С чемпионством, «Динамо» Брест».

Напомним, для брестского «Динамо» этот титул стал первым в истории клуба. Ранее лучшим результатом сине-белых в Высшей лиге были бронзовые медали, завоёванные в 1992 году.



Милевский перешёл в «Динамо-Брест» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Беларуси, в которых стал автором 4 забитых мячей.