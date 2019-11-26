Милевский уснул в машине под We are the champions после празднования чемпионства

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский уснул в машине после празднования завоевания титула чемпиона Беларуси.
За рулём авто в этот момент находился одноклубник форварда – полузащитник Александр Нойок. Он заснял спящего Милевского под хит группы Queen We are the champions. Видео футболист опубликовал в своём «инстаграме» и сопроводил следующей подписью: «Мой чемпион отдыхает. «Динамо» Брест – чемпион страны, очень прекрасной и классной страны, которую я очень люблю. С чемпионством, «Динамо» Брест».
Напомним, для брестского «Динамо» этот титул стал первым в истории клуба. Ранее лучшим результатом сине-белых в Высшей лиге были бронзовые медали, завоёванные в 1992 году.
Милевский перешёл в «Динамо-Брест» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Беларуси, в которых стал автором 4 забитых мячей.
- 26 ноября 2019
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