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Видео: Милевский рыдает после чемпионства брестского «Динамо»

Видео: Милевский рыдает после чемпионства брестского «Динамо»
Футбол / Прочие турниры 0

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский расплакался после завоевания клубом чемпионского титула.

«Динамо» Брест досрочно стало чемпионом Высшей лиги Беларуси сезона-2019. За один тур до конца чемпионата команда Марцела Лички возглавляет турнирную таблицу, опережая БАТЭ на пять очков.

Для «Динамо» этот титул стал первым в истории клуба. Ранее лучшим результатом сине-белых в Высшей лиге были бронзовые медали, завоёванные в 1992 году.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Милевский перешёл в «Динамо» Брест в январе 2019 года. В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 25 матчах чемпионата Беларуси (22 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей.

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