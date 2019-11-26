«Торпедо» рассталось с нападающим Максимовым. Он пришёл в клуб летом
Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило об уходе из команды нападающего Максима Максимова.
Контракт с 24-летним российским футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Мы благодарим Максима за сотрудничество и желаем ему успехов в карьере», — говорится в сообщении клуба.
Максимов начинал профессиональную карьеру в 2014 году в Литве, а в дальнейшем выступал в Македонии и Латвии. К «Торпедо» форвард присоединился минувшим летом. В нынешнем сезоне он принял участие в 6 матчах Футбольной национальной лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 1 жёлтую карточку.
После 25 туров «Торпедо», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидера первенства «Ротора» на 1 очко.
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Яркие и очень яркие представители ФНЛ и ПФЛ.
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