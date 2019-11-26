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Суд Мадрида во второй раз оправдал Хаби Алонсо по делу о неуплате налогов

Суд Мадрида во второй раз оправдал Хаби Алонсо по делу о неуплате налогов
Футбол / Испания 0

Суд Мадрида во второй раз оправдал бывшего испанского футболиста Хаби Алонсо, ныне возглавляющего «Реал Сосьедад Б», и признал его невиновным по делу в нарушении налогового законодательства Испании, сообщает Onda Cero.

По информации источника, прокуратура требовала для Алонсо два с половиной года заключения за три нарушения, датированные 2010, 2011 и 2012 годами. Однако суд не обнаружил преступлений в действиях экс-футболиста.

Напомним, Алонсо начинал профессиональную карьеру в «Реале Сосьедад». В период с 1999 по 2004 год он провёл в «Реале» более 100 матчей, после чего перешёл в «Эйбар». В сезоне-2002/03 «Реал Сосьедад» завоевал серебряные медали чемпиона Испании. На протяжении карьеры полузащитник также выступал в составе «Ливерпуля», «Реала-Мадрид» и «Баварии».

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