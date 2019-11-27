Агент Дибалы отказался отвечать на вопрос о будущем форварда в «Ювентусе»

Густаво Дибала, брат и агент аргентинского нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы, прокомментировал игру форварда в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0), а также отказался отвечать на вопрос о будущем игрока в итальянском клубе.
«Он забил гол, как гладиатор! Пауло рад победе и голу. В матче с „Атлетико“ он показал отличную игру и сыграл решающую роль», — приводит слова Дибалы Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.
Отвечая на вопрос о будущем брата в «Ювентусе», Пауло сказал следующее: «Давайте поговорим о настоящем».
Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира утверждает, что «Ювентус» предлагает форварду новый контракт с зарплатой в € 10 млн в год. Нынешнее соглашение аргентинца действует до лета 2022 года.
- 27 ноября 2019
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