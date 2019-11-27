Путин — Чеферину: сделаем всё, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с президентом УЕФА Александером Чефериным в Санкт-Петербурге заверил гостя, что Россия проведёт домашние матчи чемпионата Европы 2020 года наилучшим образом.



«Сделаем всё, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков. Это будет особый чемпионат, поскольку он будет проходить под знаком 60-летия проведения подобных чемпионатов. Для нас это имеет немаленькое значение, потому что, когда проводился первый чемпионат 60 лет назад, Советский Союз выиграл его.



Россия является членом УЕФА прямо с года основания — с 1954-го, и наши представители работают почти во всех его комитетах и комиссиях.

Футбол, наверное, самый популярный вид спорта, но популярность растёт, по нашим подсчётам, примерно три миллиона человек так или иначе связаны с футболом», — приводит слова Путина ТАСС.