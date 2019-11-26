Глава РУСАДА Ганус: у нас традиционно все ждут решения царя

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о роли президента России Владимира Путина в решении вопроса санкций против РУСАДА.



«Понимаете, у нас сложная страна, с очень сложной вертикалью большой, когда всё делегируется вниз. Могу сказать одно — мне кажется, внимания президента недостаточно уделяется этой проблеме. И я искренне надеюсь, есть у меня такие данные, что он обратил внимание и идёт работа.



Да, когда уже, к сожалению, ничего не сделать. Поэтому, понимаете, я искренне надеюсь на эту поддержку. Сейчас момент истины. Нужны изменения именно с точки зрения политики.



У нас традиционно все ждут решения царя. Но, кстати говоря, во всех странах поддержка первых лиц определяет политику в отношении той или иной проблемы. Я недавно был на конференции ВАДА в Китае, там на сцену вышел председатель Верховного суда КНР. Первые его слова: «У нас в Китае сейчас борьба с допингом приравнена к борьбе с терроризмом». Я не представляю, как в России, например, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев бы так вышел.



Нам нужна именно сильная, но реальная борьба, нам не нужно больше никому ничего показывать, нам не нужно казаться лучше, чем мы есть. Нам нужно прежде всего быть самими собой, нам нужно защищать достижения нашего спорта и беспокоиться о поколениях своих спортсменов.», — цитирует Гануса BBC.



Статус РУСАДА оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.