Месси проводит 700-й матч за «Барселону»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм) проводит свой 700-й матч за каталонский клуб.



Форвард стал вторым игроком в истории клуба, который добрался до этой отметки. Больше матчей за «Барселону» провёл только бывший полузащитник команды Хави Эрнандес, который 767 раз выходил на поле в футболке каталонцев.



32-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. В 700 матчах за клуб он стал автором 612 забитых мячей, а также отдал 248 результативных передач.



Матч «Барселона» — «Боруссия» проходит в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Боруссия».

СМИ: обладателем «Золотого мяча» станет Месси