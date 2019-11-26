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СМИ: обладателем «Золотого мяча» станет Месси

СМИ: обладателем «Золотого мяча» станет Месси
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года, утверждает Mundo Deportivo.

По информации издания, представители журнала France Football, который является учредителем премии, уже уведомили аргентинца о его победе в голосовании и взяли у него интервью, посвящённое завоеванию награды. Вручение приза состоится в Париже 2 декабря.

Напомним, основным конкурентом Месси в борьбе за «Золотой мяч» считался защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, которому в этом году удалось выиграть с красными Лигу чемпионов и добраться в составе сборной Нидерландов до финала Лиги наций.

Месси к настоящему моменту имеет в активе пять «Золотых мячей». Самая престижная индивидуальная футбольная награда доставалась 32-летнему форварду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

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