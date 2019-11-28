Игонин: не понял, почему «Лион» считали слабым. Он больной или его не кормили?

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал победу питерского клуба над «Лионом» (2:0) в Лиге чемпионов и поделился мнением о матче 19-го тура Премьер-Лиге со «Спартаком».
«У меня остались положительные впечатления от матча «Зенит» — «Лион». В целом было приятно наблюдать за игрой. Считаю, что петербуржцы поступили правильно, выбрав активную позицию. До начала встречи были разные предположения экспертов. Но, на мой взгляд, дома лучше играть в активный футбол.
Не понимаю, почему «Лион» — слабый. Он больной или его не кормили? Считаю, что сразу необходимо упомянуть о разнице уровня лиг. Изначально соперники, с которыми российские команды встречаются в еврокубках, не могут быть слабыми. Если даже в РПЛ победы не даются легко, что говорить про Лигу чемпионов.
Фаворит в матче «Зенит» — «Спартак» один, и это понятно даже тем, кто пытается создать интригу перед матчем. Может ли «Спартак» так или эдак, а удастся ли ему настроиться — эти вопросы подтверждают, что сине-бело-голубые — фаворит. На сегодняшний день это так», — приводит слова Игонина Sportbox.
- 28 ноября 2019
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