Видео: раздевалка «Зенита» после победы в матче с «Лионом»

«Зенит» в своём официальном «твиттере» опубликовал видеоролик, в котором показал атмосферу в раздевалке после победы в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом», который состоялся накануне, 27 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 2:0.

«Зенит», набрав 7 очков, занимает второе место в группе G, уступая лишь «РБ Лейпциг» (10), уже гарантировавшему себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Лион» располагается на третьей строчке и отстаёт от сине-бело-голубых по дополнительным показателям. «Бенфика» (4) замыкает квартет.



В заключительном туре «Зенит» на выезде сыграет с «Бенфикой», «Лион» на своём поле встретится с «РБ Лейпциг». Матчи состоятся 10 декабря.