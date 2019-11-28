Видео: раздевалка «Зенита» после победы в матче с «Лионом»
«Зенит» в своём официальном «твиттере» опубликовал видеоролик, в котором показал атмосферу в раздевалке после победы в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом», который состоялся накануне, 27 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 2:0.
«Зенит», набрав 7 очков, занимает второе место в группе G, уступая лишь «РБ Лейпциг» (10), уже гарантировавшему себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Лион» располагается на третьей строчке и отстаёт от сине-бело-голубых по дополнительным показателям. «Бенфика» (4) замыкает квартет.
В заключительном туре «Зенит» на выезде сыграет с «Бенфикой», «Лион» на своём поле встретится с «РБ Лейпциг». Матчи состоятся 10 декабря.
Безобразный второй тайм от «Зенита». За победу спасибо Кержакову и защитникам
Хочется верить, что в Португалии в решающей игре мы увидим другой футбол.
- 28 ноября 2019
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