Фанаты «Мальмё» написали «Иуда» на доме Ибрагимовича в Стокгольме

Болельщики «Мальмё» совершили акт вандализма в отношении дома шведского форварда Златана Ибрагимовича в Стокгольме. Фанаты написали на дверях «Иуда», а также набросали возле них гнилой рыбы, сообщает Daily Mail.

Фото можно посмотреть на странице MailOnline Sport в «Твиттере».

Напомним, ранее поклонники «Мальмё» осквернили статую Златана у стадиона клуба, надев на неё сиденье для унитаза и обмотав голову мешком для мусора. Болельщики также подожгли скульптуру. После этого она была взята под охрану, а также обнесена забором.

Болельщики «Мальмё» таким образом выразили недовольство тем, что Ибрагимович стал совладельцем другого футбольного клуба из Стокгольма — «Хаммарбю».

Златан является воспитанником «Мальмё». За основную команду небесно-голубых 38-летний нападающий выступал с 1999 по 2001 год.