Блогер спародировал Ибрагимовича. Ролик за сутки собрал более 1 млн просмотров

Индийский блогер спародировал шведского форварда Златана Ибрагимовича. Ролик менее чем за сутки уже собрал свыше 1 млн просмотров.

В видео пародист называет себя Сулатаном Индиановичем. Он повторяет знаменитое высказывание футболиста в адрес болельщиков своего бывшего клуба «Лос-Анджелес», изменив лишь имя: «Вы хотели Сулатана. Я дал вам Сулатана».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича в конце текущего календарного года. Сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в «Милане», «Болонье», миланском «Интере», «Тоттенхэм Хотспур» или в Австралии. За свою карьеру шведский футболист успел поиграть за такие команды, как «Мальмё», «Аякс», туринский «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».