Болельщики «Мальмё» осквернили статую Ибрагимовича
Болельщики шведского «Мальмё» надели сиденье для унитаза и мусорный мешок на статую бывшего футболиста клуба Златана Ибрагимовича.
Кроме того, в основании памятника появилась надпись с призывом снести его. Такой поступок фанатов, возможно, связан с тем, что 38-летний Ибрагимович стал совладельцем другого шведского клуба — «Хаммарбю».
Фото доступно «твиттере» AD.nl.
Ибрагимович — воспитанник «Мальмё». Он выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В составе клуба принял участие в 47 матчах и забил 18 мячей.
В данный момент форвард является игроком американского «Лос-Анджелес Гэлакси», с клубом у него действует контракт до окончания 2019 года. В завершившемся сезоне швед в 31 матче чемпионата MLS забил 31 мяч.
Блогер спародировал Ибрагимовича. Ролик за сутки собрал более 1 млн просмотров
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