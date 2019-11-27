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Болельщики «Мальмё» осквернили статую Ибрагимовича

Болельщики «Мальмё» осквернили статую Ибрагимовича
Футбол / Прочие турниры 0

Болельщики шведского «Мальмё» надели сиденье для унитаза и мусорный мешок на статую бывшего футболиста клуба Златана Ибрагимовича.

Кроме того, в основании памятника появилась надпись с призывом снести его. Такой поступок фанатов, возможно, связан с тем, что 38-летний Ибрагимович стал совладельцем другого шведского клуба — «Хаммарбю».

Фото доступно «твиттере» AD.nl.

Ибрагимович — воспитанник «Мальмё». Он выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В составе клуба принял участие в 47 матчах и забил 18 мячей.

В данный момент форвард является игроком американского «Лос-Анджелес Гэлакси», с клубом у него действует контракт до окончания 2019 года. В завершившемся сезоне швед в 31 матче чемпионата MLS забил 31 мяч.

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