В ваших ощущениях матч «Зенит» — «Спартак» — война?
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба сравнил с войной предстоящий матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».
«Впереди война. Будем стараться победить», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: в ваших ощущениях матч «Зенит» — «Спартак» — война?
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — в 19:00 мск.
Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. «Спартак» (22) — на шестом месте. В первом круге московский клуб уступил «Зениту» на своём поле со счётом 0:1.
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
Дзюба — о матче со «Спартаком»: впереди война
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