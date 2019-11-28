Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба сравнил с войной предстоящий матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».



«Впереди война. Будем стараться победить», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: в ваших ощущениях матч «Зенит» — «Спартак» — война?

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — в 19:00 мск.

Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. «Спартак» (22) — на шестом месте. В первом круге московский клуб уступил «Зениту» на своём поле со счётом 0:1.

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