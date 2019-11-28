Дзюба — о матче со «Спартаком»: впереди война

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«О чём сейчас нужно думать — о «Спартаке» или о «Бенфике»? О «Спартаке», конечно! С «Бенфикой» играем только через 2-3 матча. Нам осталось провести три матча — очень важных, ключевых, непростых. Сегодня я буду думать о своих пацанах, завтра хорошо и спокойненько отдохну, а послезавтра начну думать и готовиться к матчу. В принципе, я держу это в голове, чего лукавить. Посмотрим. Впереди война. Будем стараться победить», — сказал Дзюба пресс-службе «Зенита».
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 1 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Питерский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.
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