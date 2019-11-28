Месси и Суарес забили 800 голов на двоих за «Барселону»

Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес достигли показателя в 800 забитых мячей на двоих в составе каталонского клуба.

Оба футболиста отметились голами в матче 5-го тура группового этапа с дортмундской «Боруссией» (3:1). На счету Месси 613 голов в 700 матчах за «Барселону», и он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Также он отдал 250 результативных передач. В активе Суареса 187 забитых мячей и 98 голевых передач.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». 32-летний Суарес выступает за каталонский клуб с 2014 года, перейдя из «Ливерпуля» за € 81,72 млн. Контракты обоих футболистов с каталонским клубом действуют до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Месси провёл 13 матчей и забил 10 голов. На счету Суареса 10 голов в 15 матчах.

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