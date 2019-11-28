Суарес забивает не менее 10 голов в 15-м сезоне подряд

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметился голом в ворота дортмундской «Боруссии» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для 32-летнего форварда этот забитый мяч стал десятым за «Барселону» во всех турнирах в нынешнем сезоне. Суарес забивает не менее 10 голов уже 15-й сезон подряд.

За свою карьеру Суарес также выступал за «Насьональ», «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль». На его счету 407 голов в 623 матчах.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» обыграла дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:1. Каталонский клуб, набрав 11 очков, гарантировал себе первое место в турнирной таблице группы F и выход в плей-офф.

Луис выступает за «Барселону» с 2014 года. Контракт форварда с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2021 года.