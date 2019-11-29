«Арсенал» под руководством Эмери выдал худшую серию за последние 27 лет

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F лондонский «Арсенал» проиграл франкфуртскому «Айнтрахту» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Таким образом, лондонский клуб под руководством Унаи Эмери выдал худшую серию за последние 27 лет. На данный момент безвыигрышная серия «Арсенала» во всех турнирах составляет 7 матчей (5 ничьих и 2 поражения). В последний раз такое случалось в феврале 1992 года. Под руководством Джорджа Грэма команда не могла победить на протяжении восьми игр кряду, сообщает BBC.

В следующем матче «Арсенал» на выезде встретится с «Норвич Сити» в 14-м туре чемпионата Англии. Игра состоится 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск.