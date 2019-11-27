«Арсенал» рассматривает кандидатуру Нуну Эшпириту Санту на замену Эмери

Лондонский «Арсенал» рассматривает наставника «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера. Об этом сообщает Daily Mail.

После неудачного начала сезона «Арсенала» будущее наставника Унаи Эмери находится под вопросом. Лондонский клуб рассматривает нескольких кандидатов на замену испанцу. Среди претендентов на пост был Маурисио Почеттино. По информации источника, главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту впечатлил руководство «Арсенала», которое склоняется к тому, чтобы пригласить его в клуб. 45-летний специалист выиграл титул Чемпионшипа два года назад и занял 7-е место в английской Премьер-лиге в прошлом сезоне.

Однако проблемой может стать тот факт, что «Вулверхэмптон» не согласится отпустить своего наставника в середине сезона. Таким образом, в случае увольнения Унаи Эмери «Арсенал» готов назначить тренером помощника испанского специалиста Фредди Юнберга или тренера академии Стива Боулда.