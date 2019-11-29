Глушаков: главное, чтобы советчики с той стороны не отобрали деньги у моих детей

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал итоги судебного заседания о разделе имущества между экс-супругами.
«Да, денег выходит немало ей, действительно! И это для моих детей. Главное, чтобы советчики на той стороне всё это не отобрали у них. За ними не заржавеет — уже полтора года сценарии пишут и переписки левые монтируют и фабрикуют», — написал Глушаков, отвечая на пост «Чемпионата» в «Инстаграме».
Напомним, вчера прошло заседание с участием Глушакова и его бывшей супруги. По информации источника, Дарья Глушакова по итогам бракоразводного процесса получит:
квартиру в Москве на Кутузовском проспекте площадью 200 кв. м.,
квартиру в Москве на Кутузовском проспекте площадью 120 кв. м.,
квартиру в Москве на улице Плющиха площадью 100 кв. м.,
квартиру в Сочи площадью 120 кв. м.,
дом в Миллерово площадью 500 кв. м.,
алименты в рамках контракта Глушакова со «Спартаком» — около 80 млн рублей (6-8 млн в месяц в зависимости от результатов команды),
часть компенсации после расторжения контракта со «Спартаком» — около 20 млн рублей.
- 29 ноября 2019
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