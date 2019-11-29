Кэмпбелл: в игре «Арсенала» творится бардак. Эмери провалился с треском
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл поделился мыслями об отставке Унаи Эмери с поста главного тренера команды.
«Самое важное сейчас – заполучить тренера, у которого есть своя структура и рисунок игры, чтобы футболисты знали, что им нужно делать. Прямо сейчас в игре «Арсенала» творится бардак, особенно когда команда без мяча. Им определённо нужен план.
Глядя на работу тренеров со стороны, можно подумать: «Я бы смог выполнять их работу», но Премьер-лига – уникальный турнир, в котором нет ни одного лёгкого матча и каждая команда играет против тебя в полную силу. Те, кто считается более слабым, готовятся к матчам, и в такой ситуации ты должен руководить игроками. Эмери провалился с треском», — приводит слова Кэмпбелла BBC.
У Эмери не получилось ничего. «Арсенал» долго тянул с увольнением
Перечисляем, что пошло не так.
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