У Эмери не получилось ничего. «Арсенал» долго тянул с увольнением

Не то чтобы увольнение Унаи Эмери стало неожиданностью. Нет, конечно, на фоне того, что Марку Силве каким-то образом до сих пор удаётся сохранить работу, руководство «Арсенала» выглядит нетерпеливо. Но, с другой стороны, в мире, в котором «Тоттенхэм» избавился от Маурисио Почеттино через полгода после финала Лиги чемпионов, Эмери должен был быть уволен уже раза три. Причин несколько.

Результаты не просто плохие. Они должны быть ещё хуже

Год назад, когда «Арсенал» шёл четвёртым, но, кроме этого, ничем не напоминал команду эпохи позднего Венгера, я написал, что изменения Эмери идут на пользу. Основной посыл был в том, что для побед на начальном этапе работы можно обойтись и без чётко выраженного игрового стиля. Отсутствие внятных позиционных атак, стерильное владение мячом и завышенные результаты – ничего страшного, это запас времени, который баск получил на строительство своей команды. Если сумеет построить.

Вы не узнаете «Арсенал». Эмери изменил всё Зато «Арсенал» опять четвёртый в турнирной таблице.

Но если год назад победы без качественной игры выглядели шагом вперёд, то сейчас отсутствие внятного стиля уже кажется чем-то ненормальным. Эмери провёл две предсезонки, за это время хоть какие-то его идеи должны были проявиться?



С тех пор «Арсенал» стал меньше владеть мячом (54% после 56%), так же мало бьёт в сторону ворот и в створ (12,5 удара, 4,5 точного на 90 минут), зато допускает ещё больше ударов по собственным воротам (17,4 после 13 на 90 минут). Это деградация.



Популярна точка зрения, что с этим составом никто не добился бы большего, чем Эмери. С ней трудно согласиться. Состав несбалансирован, но игроки – не причина плохих результатов, наоборот, их индивидуальные качества даже маскируют глубину проблем. Доказательства: последние ничьи в АПЛ, с «Саутгемптоном», «Вулверхэмптоном» и «Кристал Пэлас». В каждом из этих матчей «Арсенал» создавал меньше соперника, в матче с «Саутгемптоном» — разница по ожидаемым голам больше единицы. Другими словами это называется «отскочить». Вы удивитесь, но «Арсенал» отскочил даже от кошмарного «Уотфорда»: лондонцы тогда допустили 16 ударов по своим воротам из пределов штрафной.

«Арсенал» после 13 туров делит шестое/восьмое место с «Шеффилдом» и «Бёрнли» и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на восемь очков: выглядит плохо, но в том-то и дело, что место в таблице должно быть ещё хуже. Выручает отличная реализация Обамеянга и Ляказетта, а ещё то, что Бернд Лено – в пятёрке лидеров АПЛ по количеству сейвов. Можно говорить, что Эмери потерял контроль и что команде он не нравится, но факт в том, что результатами с начала сезона игроки скорее прикрывали его, чем подставляли.

Все ненавидят Эмери. Его отставки ждут даже игроки Фанаты «Арсенала» готовят баннеры «EmeryOut» на ближайший матч Лиги Европы.

Стиль «Арсенала»: а что это?

Вернёмся к стилю игры. Принято говорить, что «Арсенал» при Эмери играет непонятно во что. Это не совсем так. В матчах с большими командами лондонцы закрываются и рассчитывают на контратаки, играя забросами на Пепе и Обамеянга. В остальных матчах используют довольно сложный способ начинать атаки: разыгрывают от вратаря, держат мяч на своей половине поля, выманивая соперников и создавая пространство для рывков для Пепе и Обамеянга – а потом опять делают забросы. Звучит почти логично, но есть две проблемы. Первая – в больших матчах, вторая – во всех остальных.

«Арсенал» не умеет достаточно качественно закрываться. Для примера возьмём самого опасного соперника на данный момент: игру с «Ливерпулем» в чемпионате. В первый час лондонцы играли сугубо от обороны (владение «Ливерпуля» переваливало за 60%), но допустили 24 удара по своим воротам и пропустили три гола. Мало выставить две линии перед штрафной, нужно придумать, как сдержать фланги Клоппа и помешать делать подачи в штрафную. Даже проигравшие «Шеффилд» и «Кристал Пэлас» справились с этой задачей лучше.

Когда Эмери не даёт указание закрыться, страдания начинаются уже в первой фазе атаки – при выходе из-под прессинга. Одна из причин – ужасная поддержка крайних защитников. Здесь Эмери подвели травмы новичка Тирни и Бельерина. С ними всё могло быть лучше, потому что Тирни — это объективная проблема. Эмери пробовал атакующую пару (Колашинац/Мэйтленд-Найлс) и оборонительную (Монреаль/Чемберс), но нагрузки на центральных защитников всё равно зашкаливала. Отсюда такое количество результативных ошибок Давида Луиса и Сократиса.

Простите, но Давид Луис ужасен! Пожалуй, худший трансфер в истории «Арсенала» Очень много результативных ошибок.

В попытке лучше разыгрывать мяч Эмери пожертвовал Торрейрой – и сразу лишился баланса в центре поля. Джака медлителен без мяча, а Гёндузи не держит позицию, поэтому «Арсенал» стал проваливаться в переходных фазах.

Эмери усугубил проблемы странными решениями

Состав команды и так неровный, но Эмери ещё и явно не выжал из него максимум. Он не придумал, как совместить на поле Джаку (качественный пас, плохая игра без мяча) и Торрейру (плохой пас, качественная игра без мяча), хотя их качества отлично дополняют друг друга. Перегрузил центральных защитников сложной работой по выходу из-под прессинга, с чем в итоге не справился даже Луис, который всей своей карьерой доказал, что если он что и умеет – так это выходить из-под прессинга. Не сумел решить неигровые проблемы Озила (потенциально – топового распасовщика по меркам АПЛ), не встроил в команду Себальоса (медлителен, но тоже отличное качество паса).

Эмери выстрелил себе в ногу. Считайте дни до его отставки Грустно, но «Арсенал» так и не изменился к лучшему.

Отдельно я бы выделил Пепе. Новичок не играет на 80 млн евро, но, на мой взгляд, это не его вина. Он действует так же, как в «Лилле», но постоянно получает мяч на 10-20 метров дальше от ворот, и впереди оказывается на одного-двух защитников больше. Он не так эффективно смещается в центр, потому что его легко накрывать: никто не смещается в обратном направлении, защитникам удобно передавать Пепе друг другу. Это удивительно, когда в команде есть Обамеянг (в теории – игрок, которые синхронно делает рывок в противоположном направлении) и Ляказетт (отлично подстраивающийся под движение партнёров). Эта тройка имеет космический потенциал взаимодействия, но в 13 турах они втроём появились на поле с первых минут всего два раза.



В последний месяц кризис усугубился. Серия без побед достигла семи матчей, «Арсенал» дома проиграл «Айнтрахту» и теперь, если команда проиграет в последнем туре группового раунда «Стандарту» с разницей в пять голов, то не выйдет в плей-офф. Видимо, Джош и Стэн Кронке решили не рисковать. Редкий случай, когда болельщики их поддержат.



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