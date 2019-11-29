Нападающий «Сочи»: возможно, игроки заболели после матча в Уфе

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян поделился мнением об эпидемии инфекционной ангины, из-за которой сразу 10 его одноклубников оказались в лазарете.



«Я в порядке, но некоторые игроки и впрямь больны. Очень много игроков. Не знаю почему, возможно, они заболели после матча в Уфе, там было очень холодно. Но думаю, что все должны быть в порядке к матчу», — сказал Карапетян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.



В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Сочи» занимает последнее, 16-е место. В активе команды 14 очков после 17 туров. 1 декабря команда проведёт матч с «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. До зимнего перерыва «Сочи» также дома сыграет с «Рубином». Дата проведения матча — 8 декабря.

10 игроков «Сочи» оказались в лазарете. Клуб отменил пятничную тренировку