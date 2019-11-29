Нападающий «Сочи»: возможно, игроки заболели после матча в Уфе
Нападающий «Сочи» Александр Карапетян поделился мнением об эпидемии инфекционной ангины, из-за которой сразу 10 его одноклубников оказались в лазарете.
«Я в порядке, но некоторые игроки и впрямь больны. Очень много игроков. Не знаю почему, возможно, они заболели после матча в Уфе, там было очень холодно. Но думаю, что все должны быть в порядке к матчу», — сказал Карапетян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Сочи» занимает последнее, 16-е место. В активе команды 14 очков после 17 туров. 1 декабря команда проведёт матч с «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. До зимнего перерыва «Сочи» также дома сыграет с «Рубином». Дата проведения матча — 8 декабря.
10 игроков «Сочи» оказались в лазарете. Клуб отменил пятничную тренировку
- 29 ноября 2019
-
19:31
-
19:11
-
19:06
-
18:58
-
18:45
-
18:44
-
18:43
-
18:31
-
18:19
-
18:19
-
18:03
-
17:53
-
17:44
-
17:35
-
17:29
-
17:12
-
16:58
-
16:48
-
16:24
-
16:16
-
15:53
-
15:48
-
15:46
-
15:36
-
15:25
-
15:24
-
15:16
-
15:08
-
15:06
-
15:04
-
15:00
-
14:40
-
14:25
-
14:09
-
14:08
Партнерский контент