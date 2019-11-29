Березовский — о болезни игроков «Сочи»: надеюсь, чудом выберемся из ситуации

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский прокомментировал ситуацию с массовым заболеванием игроков своей команды.
«Работа ведётся при форс-мажорных обстоятельствах. Мы на связи с медицинским штабом, постоянно мониторим и ждём новостей. У всех всё индивидуально, кто-то слёг сразу, кому-то симптомы уменьшить успели. Полная картина прояснится позже.
Брать игроков на матч из молодёжной команды? С нами уже тренируются их лидеры, взять некого. Но не потому, что ребята плохие, мы юридически их использовать не сможем – контракты непрофессиональные. Игроков на матч нам хватит, но, если человек несколько дней не тренировался, организм ослаблен. Он наденет форму, но будет на поле находиться. А играть и что-то требовать от него уже сложнее.
Может, чудом выберемся из этой ситуации. Надеюсь на это», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 29 ноября 2019
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