Слуцкий — о своей отставке: я не могу думать только о себе

Российский специалист Леонид Слуцкий объяснил, почему принял решение покинуть должность главного тренера «Витесса».
Сегодня, 29 ноября, команда Слуцкого потерпела пятое поражение подряд в чемпионате Нидерландов, проиграв на выезде «Херенвену» (2:3).
«Я ухожу. У меня есть планка, и впервые в моей карьере случаются пять поражений подряд. Я пытался изменить ситуацию, работал на максимуме. Но я не могу думать только о себе, мне нужно думать о клубе, болельщиках, игроках. Если я не могу изменить ситуацию, то, возможно, кто-то другой сможет это сделать. Это не конец сезона, и «Витесс» продолжает бороться за зону плей-офф.
Я буду скучать по Нидерландам, болельщикам, каждому. Сейчас Нидерланды — это часть моего сердца. Большое спасибо. Это был потрясающий период и фантастический опыт для меня, но, думаю, любой тренер мира, если у него есть планка, должен в такой ситуации попрощаться», — сказал 48-летний специалист после матча.
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