«Крылья Советов» — «Уфа»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Уфы» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 30 ноября, на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Лысцов, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Канунников, Радонич.



Запасные: Овсянников, Чичерин, Карпов, Терехов, Киселёв, Смирнов, Гынсарь, Голенков.



«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Бизяк.



Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Терентьев, Голубев, Емельянов, Козлов, Гиоргобиани, Вомбергар.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Андрей Болотенков и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери – Артём Любимов (Санкт-Петербург).