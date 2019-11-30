Стерлинг вывел «Ман Сити» вперёд в матче с «Ньюкаслом» после паса пяткой. Видео

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн проходит матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 22-й минуте манкунианцы вышли вперёд усилиями нападающего Рахима Стерлинга, отправившего мяч в нижний угол ворот после красивого паса пяткой в исполнении полузащитника Давида Сильвы.

Видео доступно на «Чемпионате».



После 13 туров «Ньюкасл», набрав 15 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь в 5 очках от зоны вылета. «Манчестер Сити» (28) располагается на третьей строчке, уступая «Лестер Сити» (29) и «Ливерпулю» (37).



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