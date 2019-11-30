«Бавария» — «Байер»: прямой эфир матча начнётся в 20:30

Сегодня, 30 ноября, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» примет «Байер». Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
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Прямая видеотрансляция матча «Бавария» — «Байер» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Гвидо Винкманн. В роли его ассистентов выступят Кристиан Андурски и Арно Блос. Резервный рефери – Маркус Шмидт.
«Бавария» набрала 24 очка в 12 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер» (19) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мёнхенгладбахская «Боруссия» (25).
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