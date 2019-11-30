Ван Дейк вывел «Ливерпуль» вперёд в матче с «Брайтоном»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал автором первого гола в домашнем матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».
После навеса со штрафного от Трента Александера-Арнольда на 18-й минуте нидерландец отправил мяч в ворота Мэтью Райана ударом головой.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Юргена Клоппа 37 очков из 39 возможных. «Брайтон энд Хоув Альбион» (15) — на 13-м месте.
В стартовом матче 14-го тура «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграли вничью. Встреча, проходившая на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась со счётом 2:2.
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».
Алли вывел «Тоттенхэм» вперёд в матче с «Борнмутом»
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