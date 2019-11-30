Алли вывел «Тоттенхэм» вперёд в матче с «Борнмутом»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли стал автором первого гола в домашнем матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».

После дальнего заброса в штрафную на 21-й минуте мяч оказался у нападающего «шпор» Сон Хын Мина. Южнокорейский футболист отдал передачу на Алли, который нанёс точный удар по воротам Арона Ремсдейла.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Тоттенхэм» — «Борнмут» в эти минуты проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». К 40-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Тоттенхэм» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Жозе Моуринью 17 очков. «Борнмут» (16) — на 11-м месте.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».