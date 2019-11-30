Парфёнов: понимали, что «Ростов» будет агрессивен после двух проигранных матчей

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов дал комментарий после выездного матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0).

«От «Ростова» исходило давление. Мы понимали, что соперник будет агрессивен после двух проигранных матчей, но справились с этим. Бывают такие игры, в которых надо просто терпеть. Мы добились результата, заработали одно очко. Благодарю свою команду.

В первом тайме ошибались в простых ситуациях, теряли мяч. У нас было много ошибок при переходе в атаку. Во втором тайме переход удавался, поэтому и моменты появились», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе жёлто-синих 31 очко. «Урал» (21) — на девятом месте.