Дешам: жребий мог быть лучше, но что мы можем с этим поделать?

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Напомним, Франция сыграет в одной группе с Германией и Португалией. Четвёртая команда определится по итогам плей-офф Лиги наций.
«У всех одна цель — пройти дальше, выйти из группы и, возможно, выиграть турнир. Лёв и Сантуш думают то же самое. Это самая сложная группа, и мы должны это принять. Конечно, найдётся тот, кто займёт первое место. Каждое полученное очко будет очень дорого, особенно в противостояниях.
На бумаге это крайне сложная группа. И Германия, и Португалия — высококлассные сборные, которые добивались отличных результатов в последнее время. Жребий мог быть лучше, но что мы можем с этим поделать? Да, ещё один соперник нам пока не известен, но мы знаем о Германии и Португалии и уже можем готовиться к чемпионату Европы», — приводит слова Дешама Le Figaro.
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