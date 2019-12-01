Киммих: плохо понимаю процесс жеребьёвки группового этапа Евро-2020
Защитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал итоги жеребьёвки группового турнира чемпионата Европы 2020 года. Напомним, немецкая команда сыграет в группе F со сборными Франции и Португалии.
«Честно говоря, плохо понимаю процесс жеребьёвки. Как в результате жеребьёвки в одной группе смогли оказаться два последних чемпиона мира и действующий чемпион Европы? Нам действительно интересна логика. Сборная Германии приложила немало сил, что завершить квалификацию на вершине турнирной таблицы в своей группе. Как бы то ни было, мы попали в сверхсильную группу, матчи которой обещают быть крайне зрелищными как для игроков, так и для болельщиков», — приводит слова Киммиха L'Equipe.
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