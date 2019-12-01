«Реал» предложит «Арсеналу» £ 70 млн и Хамеса за Обамеянга
Руководство мадридского «Реала» в ближайшее зимнее трансферное окно планирует приобрести нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает El Desmarque.
За 30-летнего габонского футболиста «сливочные» собираются предложить £ 70 млн (примерно € 82,13 млн) и полузащитника Хамеса Родригеса.
Обамеянг перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» 31 января 2018 года за € 63,75 млн. Контракт форварда с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик забил 8 мячей в 13 матчах английской Премьер-лиги. В 3 встречах Лиги Европы игрок записал в актив 2 гола.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. «Арсенал» идёт девятым в чемпионате Англии.
Почеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»
Читайте также
- 1 декабря 2019
-
17:17
-
17:13
-
17:00
-
16:58
-
16:48
-
16:36
-
16:26
-
16:23
-
16:21
-
16:07
-
16:00
-
15:56
-
15:46
-
15:32
-
15:21
-
15:20
-
15:07
-
15:00
-
14:57
-
14:40
-
14:32
-
14:26
-
14:24
-
14:00
-
13:52
-
13:47
-
13:33
-
13:19
-
13:02
-
13:00
-
13:00
-
12:33
-
12:29
-
12:18
-
12:05
Партнерский контент