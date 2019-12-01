«Реал» предложит «Арсеналу» £ 70 млн и Хамеса за Обамеянга

Руководство мадридского «Реала» в ближайшее зимнее трансферное окно планирует приобрести нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает El Desmarque.

За 30-летнего габонского футболиста «сливочные» собираются предложить £ 70 млн (примерно € 82,13 млн) и полузащитника Хамеса Родригеса.

Обамеянг перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» 31 января 2018 года за € 63,75 млн. Контракт форварда с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик забил 8 мячей в 13 матчах английской Премьер-лиги. В 3 встречах Лиги Европы игрок записал в актив 2 гола.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. «Арсенал» идёт девятым в чемпионате Англии.