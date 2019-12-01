Почеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»

Друзья бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино посоветовали специалисту не соглашаться на работу в лондонском «Арсенале». Они считают, что аргентинцу стоит сделать перерыв и дождаться предложения более престижного клуба, такого как мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал» или «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

На этой неделе руководство «Арсенала» отправило в отставку Унаи Эмери, который возглавлял команду с лета 2018 года. Сейчас обязанности главного тренера «канониров» временно исполняет Фредрик Юнгберг.

Напомним, Почеттино был уволен из «Тоттенхэма» 19 ноября. 47-летний специалист работал в стане «шпор» с лета 2014 года. Ранее он возглавлял «Саутгемптон» и «Эспаньол».