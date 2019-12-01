«Аякс» разгромил «Твенте» в матче чемпионата Нидерландов, Промес получил травму
В матче 15-го тура чемпионата Нидерландов «Твенте» принимал амстердамский «Аякс». Встреча прошла на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Голы в составе победителей на счету полузащитника Ноа Ланга, организовавшего хет-трик, а также нападающего Клас-Яна Хунтелара, дважды огорчившего соперников. За «Твенте» забили форварды Кейто Накамура и Аитор Канталапьерда.
Нападающий «Аякса» Квинси Промес, ранее выступавший за московский «Спартак», вышел на поле в стартовом составе, однако в середине первого тайма получил травму и был заменён. Вместо Промеса на поле вышел Хунтелар.
«Аякс» набрал 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Твенте» (18) — на 12-м месте.
- 1 декабря 2019
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