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«Аякс» разгромил «Твенте» в матче чемпионата Нидерландов, Промес получил травму

«Аякс» разгромил «Твенте» в матче чемпионата Нидерландов, Промес получил травму
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 15-го тура чемпионата Нидерландов «Твенте» принимал амстердамский «Аякс». Встреча прошла на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Голы в составе победителей на счету полузащитника Ноа Ланга, организовавшего хет-трик, а также нападающего Клас-Яна Хунтелара, дважды огорчившего соперников. За «Твенте» забили форварды Кейто Накамура и Аитор Канталапьерда.

Нападающий «Аякса» Квинси Промес, ранее выступавший за московский «Спартак», вышел на поле в стартовом составе, однако в середине первого тайма получил травму и был заменён. Вместо Промеса на поле вышел Хунтелар.

«Аякс» набрал 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Твенте» (18) — на 12-м месте.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 15-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 14:15 МСК
Твенте
Энсхеде
Окончен
2 : 5
Аякс
Амстердам
1:0 Накамура – 15'   2:0 Канталапьерда – 19'   2:1 Ланг – 32'   2:2 Ланг – 51'   2:3 Хунтелар – 61'   2:4 Ланг – 70'   2:5 Хунтелар – 90+6'
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