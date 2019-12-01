Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Юный хавбек «Норвича» странным танцем отметил гол в ворота «Арсенала»

Юный хавбек «Норвича» странным танцем отметил гол в ворота «Арсенала»
Футбол / Англия 0

В Норидже сегодня, 1 декабря, проходит матч 14-го тура АПЛ, в котором местный «Норвич» принимает лондонский «Арсенал».

Счёт в матче на 21-й минуте открыл форвард «Норвича» и сборной Финляндии Теэму Пукки. «Арсенал» отыгрался на 29-й минуте. Пьер-Эмери Обамеянг реализовал пенальти. Но уже в компенсированное время хозяева вышли вперёд. 21-летний хавбек «Норвича» Тодд Кантвелл отправил мяч в дальний угол ворот из пределов штрафной. После гола Кантвелл отпраздновал гол танцем у трибун.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Арсенал» проводит первый матч под руководством нового тренера. Фредрик Юнгберг сменил на посту главного тренера Унаи Эмери и пока работает с приставкой и.о. «Арсенал» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Норвич» находится на 19-й строчке с 10 очками.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019