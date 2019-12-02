Комличенко: о возможном трансфере пока не думаю

Российский нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко поделился впечатлениями от матча 18-го тура чемпионата Чехии с «Теплице». Проигрывая 0:1, «Болеслав» сумел одержать победу со счётом 3:1. Один из мячей в активе Комличенко.
«В нынешнем сезоне так нередко бывает: пропускаем первыми, потом отыгрываемся и побеждаем. Можно сказать, что волевые победы — наш стиль. Ну а если серьёзно, то гораздо лучше, когда в обороне играем на ноль. Другое дело, что получается далеко не всегда, но мы работаем над этим. Думаю, это скорее стечение обстоятельств, что забили в этой игре три мяча за три минуты. Понятно, что, пропустив первыми, мы обязаны были добавить, увеличить давление на ворота соперника, что и привело к трём голам подряд. Как уже говорил, на своих голах не зацикливаюсь: забил — хорошо, не забил, но команда выиграла — тоже неплохо, забил сам и команда победила — это вообще супер. О своём возможном трансфере пока не думаю, все мысли об оставшихся матчах чемпионата. Полностью сконцентрирован на них», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Этот гол стал 10-м для Комличенко в нынешнем чемпионате. Он возглавил гонку бомбардиров первенства Чехии. Всего на счету Комличенко теперь 53 гола за время выступления в чешском чемпионате.
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