Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами

Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.

«При всём уважении ко всем остальным, Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами. Выиграть три Лиги чемпионов за два с половиной года в «Реале» — это было невероятно быстро.



Моуринью поразил меня умением читать игру и способностью реагировать, когда ситуация требует этого.



Никто не знает футбол так же хорошо, как Гвардиола. Он очень умён. Когда вы общаетесь с ним, то слышите от него удивительные вещи.

У Клоппа есть харизма. По окончании каждого матча можно увидеть, какие у него отношения с игроками. Он создаёт с ними сильную эмоциональную связь. Для тренера это очень важно", — приводит слова Хаби Алонсо A Bola со ссылкой на L’Equipe.