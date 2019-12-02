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Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами

Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами
Футбол / Испания 0

Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.

«При всём уважении ко всем остальным, Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами. Выиграть три Лиги чемпионов за два с половиной года в «Реале» — это было невероятно быстро.

Моуринью поразил меня умением читать игру и способностью реагировать, когда ситуация требует этого.

Никто не знает футбол так же хорошо, как Гвардиола. Он очень умён. Когда вы общаетесь с ним, то слышите от него удивительные вещи.

У Клоппа есть харизма. По окончании каждого матча можно увидеть, какие у него отношения с игроками. Он создаёт с ними сильную эмоциональную связь. Для тренера это очень важно", — приводит слова Хаби Алонсо A Bola со ссылкой на L’Equipe.

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