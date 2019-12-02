Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами

Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
«При всём уважении ко всем остальным, Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами. Выиграть три Лиги чемпионов за два с половиной года в «Реале» — это было невероятно быстро.
Моуринью поразил меня умением читать игру и способностью реагировать, когда ситуация требует этого.
Никто не знает футбол так же хорошо, как Гвардиола. Он очень умён. Когда вы общаетесь с ним, то слышите от него удивительные вещи.
У Клоппа есть харизма. По окончании каждого матча можно увидеть, какие у него отношения с игроками. Он создаёт с ними сильную эмоциональную связь. Для тренера это очень важно", — приводит слова Хаби Алонсо A Bola со ссылкой на L’Equipe.
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