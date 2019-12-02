«Ювентус» и «Интер» поборются за полузащитника «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может покинуть клуб в одно из ближайших трансферных окон.



Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Tuttosport, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы лидеры нынешнего розыгрыша чемпионата Италии – «Интер» и «Ювентус». Контракт Лоренцо с римским клубом рассчитан до лета 2022 года, и нерадзурри с бьянконери рассчитывают переманить хавбека в свой стан до того, как тот договорится о новом соглашении.



Пеллегрини является воспитанником «Ромы», а профессиональную карьеру начал в составе «Сассуоло» в сезоне-2015/16. Летом 2017 года он вернулся в родной клуб. В нынешнем сезоне Лоренцо принял участие в 8 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 6 результативных передач и получил 4 жёлтые карточки.

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