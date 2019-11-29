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Хавбеку «Ромы» Пеллегрини разбили голову монетой в матче ЛЕ с «Истанбулом»

Хавбеку «Ромы» Пеллегрини разбили голову монетой в матче ЛЕ с «Истанбулом»
Футбол / Лига Европы 0

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Истанбул Башакшехиром» и «Ромой» был прерван во втором тайме.

Игра была остановлена после того, как болельщик разбил голову полузащитнику римской команды Лоренцо Пеллегрини, бросив в него монету.

В результате, у футболиста пошла кровь и ему понадобилась помощь врачей. После этого игра продолжилась.

Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Авторами голов стали нападающие «Ромы» Джастин Клюйверт и Эдин Джеко, а также полузащитник римлян Жордан Верету, реализовавший пенальти.

Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».

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