«Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» в Кубке Англии

Состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии, в котором в соревнование вступят клубы английской Премьер-лиги. Согласно жребию в этой стадии турнира «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном».
Результаты жеребьёвки третьего раунда выглядят следующим образом:
«Лестер» — «Уиган»
«Фулхэм» — «Астон Вилла»
«Челси» — «Ноттингем Форест»
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» — «Файлд»
«Саутгемптон» — «Хаддерсфилд»
«Ливерпуль» — «Эвертон»
«Борнмут» — «Лутон»
«Брайтон» — «Шеффилд Уэнсдей»
«Манчестер Сити» — «Порт Вейл»
«Мидлсбро» — «Тоттенхэм»
«Уотфорд» — «Транмер Роверс»
«Престон» — «Норвич»
«Кристал Пэлас» — «Дерби»
«Арсенал» — «Лидс»
«Джиллингем» — «Вест Хэм»
«Бернли» — «Питерборо»
Матчи 3-го раунда Кубка Англии состоятся 3–6 января.
- 2 декабря 2019
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