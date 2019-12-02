«Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» в Кубке Англии

Состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии, в котором в соревнование вступят клубы английской Премьер-лиги. Согласно жребию в этой стадии турнира «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном».



Результаты жеребьёвки третьего раунда выглядят следующим образом:



«Лестер» — «Уиган»

«Фулхэм» — «Астон Вилла»

«Челси» — «Ноттингем Форест»

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» — «Файлд»

«Саутгемптон» — «Хаддерсфилд»

«Ливерпуль» — «Эвертон»

«Борнмут» — «Лутон»

«Брайтон» — «Шеффилд Уэнсдей»

«Манчестер Сити» — «Порт Вейл»

«Мидлсбро» — «Тоттенхэм»

«Уотфорд» — «Транмер Роверс»

«Престон» — «Норвич»

«Кристал Пэлас» — «Дерби»

«Арсенал» — «Лидс»

«Джиллингем» — «Вест Хэм»

«Бернли» — «Питерборо»



Матчи 3-го раунда Кубка Англии состоятся 3–6 января.